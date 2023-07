Carlos Alcaraz vient de marquer les esprits avec sa reten­tis­sante victoire à Wimbledon, il est le cinquième espa­gnol à remporter le mythique tournoi. Interrogé par SkySport peu après la victoire de son compa­triote, Feliciano Lopez s’est exprimé sur ce joueur hors norme.

« Carlos Alcaraz a un peu de tous, c’est vrai, la menta­lité de Rafa, la condi­tion physique de Rafa et Novak. Mais je le vois plus proche de Roger Federer. Il porte beau­coup de pres­sion depuis qu’il a commencé à jouer au tennis profes­sionnel, la compa­raison avec Nadal, Djokovic et Federer sera toujours là. Mais il semble être à l’aise de porter la pres­sion et c’est très impres­sion­nant ce qu’il a fait jusqu’à présent. »