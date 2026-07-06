Après avoir fait parler son sens de l’humour concernant son futur adversaire en quarts de finale de Wimbledon, un certain Novak Djokovic, Félix Auger‐Aliassime a cette fois fait preuve de sérieux lorsqu’il a été interrogé à son sujet en conférence de presse.
Il faut dire que le Serbe est comme un mentor, une figure de proue pour le reste du circuit.
« I have huge respect for Novak. He has been very generous. I have reached out to him at times to pick his brain and ask some questions, so huge respect for that, not only as a player but also as a person »— Rishi Kumar 🇮🇳 (@rishi45kumar) July 6, 2026
🗣️ Felix on Novak in PC pic.twitter.com/47reGU0UNd
« J’ai un immense respect pour Novak. Il s’est montré très généreux. Je l’ai contacté à plusieurs reprises pour lui demander conseil et lui poser des questions, et j’ai donc un immense respect pour lui, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne », a déclaré le Québécois qui ne devra cependant pas trop respecter son adversaire sur le plan du tennis ce mardi s’il veut espérer rallier pour la première fois de sa carrière le dernier carré sur le Grand Chelem londonien.
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 19:23