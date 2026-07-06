Après avoir fait parler son sens de l’hu­mour concer­nant son futur adver­saire en quarts de finale de Wimbledon, un certain Novak Djokovic, Félix Auger‐Aliassime a cette fois fait preuve de sérieux lors­qu’il a été inter­rogé à son sujet en confé­rence de presse.

Il faut dire que le Serbe est comme un mentor, une figure de proue pour le reste du circuit.

« I have huge respect for Novak. He has been very gene­rous. I have reached out to him at times to pick his brain and ask some ques­tions, so huge respect for that, not only as a player but also as a person »



🗣️ Felix on Novak in PC pic.twitter.com/47reGU0UNd — Rishi Kumar 🇮🇳 (@rishi45kumar) July 6, 2026

« J’ai un immense respect pour Novak. Il s’est montré très géné­reux. Je l’ai contacté à plusieurs reprises pour lui demander conseil et lui poser des ques­tions, et j’ai donc un immense respect pour lui, non seule­ment en tant que joueur, mais aussi en tant que personne », a déclaré le Québécois qui ne devra cepen­dant pas trop respecter son adver­saire sur le plan du tennis ce mardi s’il veut espérer rallier pour la première fois de sa carrière le dernier carré sur le Grand Chelem londonien.