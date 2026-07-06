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Félix Auger‐Aliassime, avant d’af­fronter Djokovic : « Novak s’est montré très géné­reux avec moi. Je l’ai contacté à plusieurs reprises pour lui demander conseil et lui poser des ques­tions, j’ai donc un immense respect pour lui »

Par
Thomas S
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Après avoir fait parler son sens de l’hu­mour concer­nant son futur adver­saire en quarts de finale de Wimbledon, un certain Novak Djokovic, Félix Auger‐Aliassime a cette fois fait preuve de sérieux lors­qu’il a été inter­rogé à son sujet en confé­rence de presse.

Il faut dire que le Serbe est comme un mentor, une figure de proue pour le reste du circuit. 

« J’ai un immense respect pour Novak. Il s’est montré très géné­reux. Je l’ai contacté à plusieurs reprises pour lui demander conseil et lui poser des ques­tions, et j’ai donc un immense respect pour lui, non seule­ment en tant que joueur, mais aussi en tant que personne », a déclaré le Québécois qui ne devra cepen­dant pas trop respecter son adver­saire sur le plan du tennis ce mardi s’il veut espérer rallier pour la première fois de sa carrière le dernier carré sur le Grand Chelem londonien. 

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 19:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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