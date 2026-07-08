Félix Auger‐Aliassime n’a pas grand chose à sa repro­cher après sa défaite en cinq sets et 5h15 de jeu contre Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon.

Si près mais à la fois si loin, le Canadien, battu 10 points à 4 au super tie‐break, est revenu en confé­rence de presse sur ses impres­sions après une défaite forcé­ment compli­quée à encaisser. Mais pas autant que celle que Flavio Cobolli à Roland‐Garros il y a quelques semaines. Extraits.

Vous étiez apparu très touché après votre défaite en quarts à Roland‐Garros (en quatre sets face à Flavio Cobolli). Comment vous sentez‐vous ce soir ?

C’est diffé­rent. Je joue Djokovic en quarts, et Sinner derrière en demi‐finales si je gagne, donc c’est de la folie. J’aurais bien aimé, oui, juste pour­suivre l’aven­ture. J’aurais aimé jouer contre Sinner dans deux jours, mais… Non, le feeling, il est diffé­rent. Je ne sais pas comment Djokovic peut jouer dans deux jours, c’est incroyable à cet âge, je suis juste fatigué et j’ai envie de me reposer.