Félix Auger‐Aliassime n’a pas grand chose à sa reprocher après sa défaite en cinq sets et 5h15 de jeu contre Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon.
Si près mais à la fois si loin, le Canadien, battu 10 points à 4 au super tie‐break, est revenu en conférence de presse sur ses impressions après une défaite forcément compliquée à encaisser. Mais pas autant que celle que Flavio Cobolli à Roland‐Garros il y a quelques semaines. Extraits.
Vous étiez apparu très touché après votre défaite en quarts à Roland‐Garros (en quatre sets face à Flavio Cobolli). Comment vous sentez‐vous ce soir ?
C’est différent. Je joue Djokovic en quarts, et Sinner derrière en demi‐finales si je gagne, donc c’est de la folie. J’aurais bien aimé, oui, juste poursuivre l’aventure. J’aurais aimé jouer contre Sinner dans deux jours, mais… Non, le feeling, il est différent. Je ne sais pas comment Djokovic peut jouer dans deux jours, c’est incroyable à cet âge, je suis juste fatigué et j’ai envie de me reposer.
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 08:58