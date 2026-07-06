Sorti vain­queur d’un duel épique et tendu en cinq sets face à Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale de Wimbledon, Félix Auger‐Aliassime avait le sourire lors de son inter­view d’après match sur le court.

Forcément invité à s’ex­primer sur son prochain adver­saire, un certain Novak Djokovic, le Canadien a beau­coup fait rire les spec­ta­teurs du court numéro 1 grâce à son sens l’humour.

« J’ai entendu dire que j’al­lais affronter un joueur serbe pas trop mauvais. C’est tout ce que j’ai vu. Je ne sais pas beau­coup de choses sur lui mais je vais essayer de regarder quelques vidéos pour être prêt », a lâché le Québécois sous les éclats de rire des fans.