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Félix Auger‐Aliassime, opposé à Novak Djokovic en quarts de finale : « Je ne sais pas beau­coup de choses sur lui mais je vais essayer de regarder quelques vidéos pour être prêt »

Par
Thomas S
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Sorti vain­queur d’un duel épique et tendu en cinq sets face à Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale de Wimbledon, Félix Auger‐Aliassime avait le sourire lors de son inter­view d’après match sur le court.

Forcément invité à s’ex­primer sur son prochain adver­saire, un certain Novak Djokovic, le Canadien a beau­coup fait rire les spec­ta­teurs du court numéro 1 grâce à son sens l’humour. 

« J’ai entendu dire que j’al­lais affronter un joueur serbe pas trop mauvais. C’est tout ce que j’ai vu. Je ne sais pas beau­coup de choses sur lui mais je vais essayer de regarder quelques vidéos pour être prêt », a lâché le Québécois sous les éclats de rire des fans. 

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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