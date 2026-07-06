Sorti vainqueur d’un duel épique et tendu en cinq sets face à Alejandro Davidovich Fokina en huitièmes de finale de Wimbledon, Félix Auger‐Aliassime avait le sourire lors de son interview d’après match sur le court.
Forcément invité à s’exprimer sur son prochain adversaire, un certain Novak Djokovic, le Canadien a beaucoup fait rire les spectateurs du court numéro 1 grâce à son sens l’humour.
« J’ai entendu dire que j’allais affronter un joueur serbe pas trop mauvais. C’est tout ce que j’ai vu. Je ne sais pas beaucoup de choses sur lui mais je vais essayer de regarder quelques vidéos pour être prêt », a lâché le Québécois sous les éclats de rire des fans.
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 14:14