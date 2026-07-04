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Felix Auger‐Aliassime : « Quand Carlos Alcaraz a fait son appa­ri­tion sur le circuit, j’ai remarqué un chan­ge­ment très important »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de Wimbledon, Felix Auger‐Aliassime a évoqué l’évo­lu­tion du niveau de jeu général sur le circuit. 

« Chaque année, le niveau monte d’un cran. J’ai remarqué un chan­ge­ment très impor­tant lorsque Carlos a fait son appa­ri­tion en 2021 et 2022 : il est arrivé très jeune et frap­pait très fort des deux côtés. Avant, il y avait des zones du court où l’on pouvait se sentir rela­ti­ve­ment en sécu­rité, mais elles n’existent plus aujourd’hui. La géné­ra­tion qui domine actuel­le­ment ne vous laisse aucun espace libre, c’est pour cela qu’ils sont les meilleurs du monde. Nous qui venons derrière, nous avons la respon­sa­bi­lité de trouver le moyen d’atteindre ce niveau ; aujourd’hui, il faut frapper très fort des deux côtés. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 13:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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