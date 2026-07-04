Dans des propos relayés par Punto de Break après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de Wimbledon, Felix Auger‐Aliassime a évoqué l’évo­lu­tion du niveau de jeu général sur le circuit.

« Chaque année, le niveau monte d’un cran. J’ai remarqué un chan­ge­ment très impor­tant lorsque Carlos a fait son appa­ri­tion en 2021 et 2022 : il est arrivé très jeune et frap­pait très fort des deux côtés. Avant, il y avait des zones du court où l’on pouvait se sentir rela­ti­ve­ment en sécu­rité, mais elles n’existent plus aujourd’hui. La géné­ra­tion qui domine actuel­le­ment ne vous laisse aucun espace libre, c’est pour cela qu’ils sont les meilleurs du monde. Nous qui venons derrière, nous avons la respon­sa­bi­lité de trouver le moyen d’atteindre ce niveau ; aujourd’hui, il faut frapper très fort des deux côtés. »