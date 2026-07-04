Dans des propos relayés par Punto de Break après sa qualification pour les huitièmes de finale de Wimbledon, Felix Auger‐Aliassime a évoqué l’évolution du niveau de jeu général sur le circuit.
« Chaque année, le niveau monte d’un cran. J’ai remarqué un changement très important lorsque Carlos a fait son apparition en 2021 et 2022 : il est arrivé très jeune et frappait très fort des deux côtés. Avant, il y avait des zones du court où l’on pouvait se sentir relativement en sécurité, mais elles n’existent plus aujourd’hui. La génération qui domine actuellement ne vous laisse aucun espace libre, c’est pour cela qu’ils sont les meilleurs du monde. Nous qui venons derrière, nous avons la responsabilité de trouver le moyen d’atteindre ce niveau ; aujourd’hui, il faut frapper très fort des deux côtés. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 13:42