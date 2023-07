Toujours sur un nuage avec son poulain pendant le dîner des cham­pions à Wimbledon, Juan Carlos Ferrero a donné sa première réac­tion au micro de la COPE suite à la magni­fique victoire en cinq sets de son joueur, Carlos Alcaraz, contre Novak Djokovic en finale.

« Je vois beau­coup d’émo­tion, beau­coup de travail. Beaucoup de gens voient notre victoire, mais derrière, il y a de nombreuses heures et un beau­coup de temps loin de chez soi. Au début du tournoi, on savait à quel point c’était diffi­cile de gagner, mais on venait de remporter Queen’s et rêver était gratuit. Même s’il n’est pas très bien entré dans sa finale, il a appris de ce qui s’est passé à Paris. Nous avons des raisons d’être excités et de voir grand avec Carlos. Il nous fait vivre quelque chose de merveilleux et il est diffi­cile d’ex­primer ce que je ressens avec des mots » .