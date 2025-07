« Je sais que si je joue comme je l’ai fait aujourd’hui dans les deux premiers sets, personne ne pourra grand‐chose contre moi », a déclaré Taylor Fritz, tombeur de Karen Khachanov en quarts de finale de Wimbledon, avant sa demie contre le double tenant du titre, Carlos Alcaraz.

Interrogé par 20 Minutes, l’en­traî­neur de l’Espagnol, Juan Carlos Ferrero, a réagi à cette déclaration.

« Tous les matchs sont diffé­rents. Contre Carlos comme contre Khachanov, ça peut être oui, ça peut être non. Les sensa­tions vont et viennent. Ce qui est sûr, c’est que quel que soit son niveau, Carlos est prêt à se battre et il est très fort menta­le­ment, ce qui est le plus important. »