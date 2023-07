De passage au micro d’Eurosport quelques heures après la victoire de Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon, Juan Carlos Ferrero, inter­rogé sur les capa­cités de son poulain à s’adapter rapi­de­ment à une surface aussi exigeante que le gazon, a révélé qu’ils s’étaient tou( simple­ment inspirés des meilleurs.

« Comment Carlos s’est adapté aussi vite au gazon ? C’est très diffi­cile à dire, je pense qu’il prend les choses en main très rapi­de­ment, et nous avons aussi regardé beau­coup de vidéos de joueurs qui bougent très vite sur cette surface. Donc, nous avons un peu copié Federer, Murray et Djokovic, et il a essayé de faire un peu la même chose. Au final, ce n’était pas facile, mais nous l’avons fait. »