Ce lundi, dans les colonnes de L’Equipe, Juan Carlos Ferrero est revenu sur les premières années passées avec Carlos Alcaraz et les choix déci­sifs qui ont été fait pour qu’il puisse se construire et progresser au fil des années. Quand Juan Carlos a décou­vert Carlos, il était loin d’avoir le physique qu’il présente aujourd’hui.

« Il était mince comme un spaghetti, il allait vite mais il n’avait pas de muscles, ni dans le dos, ni dans les jambes mais on a tout de suite décelé quelque chose de spécial », a expliqué celui qui a façonné le cham­pion espagnol.

Maintenant que l’aven­ture a débuté, Juan Carlos ne veut pas s’ar­rêter là. « Avec Carlos il fallait rêver en grand. On a fait beau­coup de sacri­fices fami­liaux et d’en­fance pour lui. Mais on vit aujourd’hui quelque chose de merveilleux et on en veut plus. »