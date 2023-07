Toutes les occa­sions sont bonnes pour récolter de précieux indices sur ses adver­saires, et les courts d’en­traî­ne­ments sont le lieu idéal pour cela.

Novak Djokovic, parti­cu­liè­re­ment épié lors de ses diffé­rentes sessions à Wimbledon, a d’ailleurs été filmé par le père d’Alcaraz ce lundi. Invité à réagir à propos de cette problé­ma­tique, le quadruple tenant du titre n’a pas caché un certain agace­ment même s’il ne peut rien y faire.

« C’est la situa­tion dans laquelle nous nous trou­vons tous, les circons­tances sont telles que nous n’avons pas d’in­ti­mité à l’en­traî­ne­ment, même si parfois j’ai­me­rais avoir plus d’in­ti­mité. Cela me donne pas l’oc­ca­sion d’es­sayer certaines choses, de commu­ni­quer plus clai­re­ment avec mon équipe. Le fait est que vous n’êtes pas complè­te­ment détendu à l’en­traî­ne­ment. Vous savez que vos adver­saires sont là, vous savez que tout le monde regarde par‐dessus votre épaule ce qui se passe, ce sur quoi vous travaillez. Chaque tir est mesuré, évalué et apprécié. L’analyse qui en découle influe sur la rencontre suite, que ce soit avec Alcaraz ou n’im­porte qui d’autre. La concen­tra­tion est de rigueur. Pour moi, l’en­traî­ne­ment est comme un match. J’apporte cette inten­sité à l’en­traî­ne­ment. Parfois, l’at­mo­sphère est plus décon­tractée si je me sens mieux, plus tendue si je me sens mal. En fin de compte, vous ne voulez pas donner à vos adver­saires l’im­pres­sion que vous êtes faible, que vous êtes nerveux. Le fait est que nous sommes tous très concen­trés », a déclaré le numéro 1 mondial dans des propos rapportés par le site b92.