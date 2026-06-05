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Fils, ça sent le roussi pour Wimbledon !

Par
Laurent Trupiano
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Le vrai souci avec Arthur Fils est que l’on ne connait pas la bles­sure qui a obligé le trico­lore a déclaré forfait pour Roland Garros. 

Hier, le Français s’est retiré de l’ATP250 de s‑Hertogenbosch et cela ne rassure personne si l’on pense à Wimbledon. 

Lors de son forfait à Roland Garros, Arthur avait expliqué qu’il ferait le maximum pour Wimbledon, visi­ble­ment cela passe par du repos. 

Wimbledon débute le 29 Juin, le compte à rebours a donc commence pour Arthur qui est n’a pas obtenu de résultat en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie en 2025, cela presque une éternité ! 

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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