Le vrai souci avec Arthur Fils est que l’on ne connait pas la blessure qui a obligé le tricolore a déclaré forfait pour Roland Garros.
Hier, le Français s’est retiré de l’ATP250 de s‑Hertogenbosch et cela ne rassure personne si l’on pense à Wimbledon.
Lors de son forfait à Roland Garros, Arthur avait expliqué qu’il ferait le maximum pour Wimbledon, visiblement cela passe par du repos.
Wimbledon débute le 29 Juin, le compte à rebours a donc commence pour Arthur qui est n’a pas obtenu de résultat en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie en 2025, cela presque une éternité !
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 10:22