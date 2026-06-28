Même s’il a hérité d’un tableau plus que difficile, il débutera notamment face au Belge Collignon, Arthur Fils est gonflé à bloc. Il faut dire qu’il est sévré et dans ce cas là on le connait il a vraiment envie de frapper très fort dans la balle. Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Arthur est très impatient.
« C’est mon tournoi de reprise mais bien sûr que j’ai des attentes. Je joue très, très bien sur gazon. Ça fait deux semaines qu’on s’entraîne. Je me sens bien. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais franchement, comme d’hab’, je ne suis pas là pour faire de la figuration. Mon but, c’est de rentrer sur le terrain, de gagner des matches »
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 09:26