Même s’il a hérité d’un tableau plus que diffi­cile, il débu­tera notam­ment face au Belge Collignon, Arthur Fils est gonflé à bloc. Il faut dire qu’il est sévré et dans ce cas là on le connait il a vrai­ment envie de frapper très fort dans la balle. Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Arthur est très impatient.

« C’est mon tournoi de reprise mais bien sûr que j’ai des attentes. Je joue très, très bien sur gazon. Ça fait deux semaines qu’on s’en­traîne. Je me sens bien. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais fran­che­ment, comme d’hab’, je ne suis pas là pour faire de la figu­ra­tion. Mon but, c’est de rentrer sur le terrain, de gagner des matches »