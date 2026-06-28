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Fils est à fond : « Comme d’hab’, je ne suis pas là pour faire de la figuration »

Par
Laurent Trupiano
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Même s’il a hérité d’un tableau plus que diffi­cile, il débu­tera notam­ment face au Belge Collignon, Arthur Fils est gonflé à bloc. Il faut dire qu’il est sévré et dans ce cas là on le connait il a vrai­ment envie de frapper très fort dans la balle. Interrogé par nos confrères de l’Equipe, Arthur est très impatient.

« C’est mon tournoi de reprise mais bien sûr que j’ai des attentes. Je joue très, très bien sur gazon. Ça fait deux semaines qu’on s’en­traîne. Je me sens bien. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais fran­che­ment, comme d’hab’, je ne suis pas là pour faire de la figu­ra­tion. Mon but, c’est de rentrer sur le terrain, de gagner des matches »

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 09:26

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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