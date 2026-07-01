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Fils très impres­sion­nant : « Physiquement, je suis très bien. C’est ce que je disais déjà la semaine dernière. Les mecs dans mon équipe sont profes­sion­nels. Ils savent ce qu’ils font. Ils savaient que lorsque j’al­lais jouer mon premier tour, j’al­lais me sentir très bien »

Par
Laurent Trupiano
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Très facile vain­queur de Collignon, Arthur Fils a livré un match quasi parfait. Beaucoup de punch et de hargne, comme il l’a expliqué à non confrères de L’Equipe.

« Raphaël était un gros client pour un premier tour et ça m’a permis de vrai­ment préparer le match à fond, retra­çait Fils en début de soirée. Quand tu sais que tu n’as pas le droit à l’er­reur, tu te prépares et tu te concentres vrai­ment à 150 %. Je pense qu’on a vrai­ment joué un très bon premier set, avec une grosse qualité. Il n’y avait pas beau­coup de déchet. J’ai eu une balle de break à sauver, il fallait faire atten­tion. Mais sinon, dans l’en­semble, ça jouait très bien. Physiquement, je suis très bien. C’est ce que je disais déjà la semaine dernière. Les mecs dans mon équipe sont profes­sion­nels. Ils savent ce qu’ils font. Ils savaient que lorsque j’al­lais jouer mon premier tour, j’al­lais me sentir très bien. J’ai réussi à bouger très faci­le­ment. Ça s’est vu sur le terrain »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 08:57

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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