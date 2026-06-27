De retour en simple à l’âge de 44 ans, quatre ans après son dernier match à l’US Open, Serena Williams va affronter l’Australienne Maya Joint (53e mondiale) au premier tour de Wimbledon.
Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l’ancienne joueuse italienne Flavia Pennetta a livré un avis sans détour sur ce comeback historique.
« Elle est folle ! Elle ne s’est pas préparée pour jouer Wimbledon en revenant quelques mois avant, en disputant des tournois en simple. Elle est restée inactive pendant quatre ans ; on peut s’entraîner autant qu’on veut, mais quand on joue, c’est totalement différent. Si Serena gagne, je ne pense pas que cela donnerait une bonne image du tennis féminin ; cela signifierait qu’une championne – même la plus grande – peut concourir et gagner à 45 ans. Mais, en même temps, la WTA a besoin d’un tel retour, car les joueuses d’aujourd’hui ne suscitent pas le même engouement qu’elle. Pour ma part, j’apporterai mon pop‐corn au studio de Sky et je la regarderai jouer », a déclaré la lauréate de l’US Open 2015.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 17:43