Accueil Wimbledon

Flavia Pennetta : « Serena Williams est folle ! Et si elle gagne, je pense que ce ne serait pas bon pour le tennis féminin »

Par
Baptiste Mulatier
-
212

De retour en simple à l’âge de 44 ans, quatre ans après son dernier match à l’US Open, Serena Williams va affronter l’Australienne Maya Joint (53e mondiale) au premier tour de Wimbledon.

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, l’an­cienne joueuse italienne Flavia Pennetta a livré un avis sans détour sur ce come­back historique. 

« Elle est folle ! Elle ne s’est pas préparée pour jouer Wimbledon en reve­nant quelques mois avant, en dispu­tant des tour­nois en simple. Elle est restée inac­tive pendant quatre ans ; on peut s’entraîner autant qu’on veut, mais quand on joue, c’est tota­le­ment diffé­rent. Si Serena gagne, je ne pense pas que cela donne­rait une bonne image du tennis féminin ; cela signi­fie­rait qu’une cham­pionne – même la plus grande – peut concourir et gagner à 45 ans. Mais, en même temps, la WTA a besoin d’un tel retour, car les joueuses d’aujourd’hui ne suscitent pas le même engoue­ment qu’elle. Pour ma part, j’apporterai mon pop‐corn au studio de Sky et je la regar­derai jouer », a déclaré la lauréate de l’US Open 2015. 

Publié le samedi 27 juin 2026 à 17:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥