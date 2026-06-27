De retour en simple à l’âge de 44 ans, quatre ans après son dernier match à l’US Open, Serena Williams va affronter l’Australienne Maya Joint (53e mondiale) au premier tour de Wimbledon.

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, l’an­cienne joueuse italienne Flavia Pennetta a livré un avis sans détour sur ce come­back historique.

« Elle est folle ! Elle ne s’est pas préparée pour jouer Wimbledon en reve­nant quelques mois avant, en dispu­tant des tour­nois en simple. Elle est restée inac­tive pendant quatre ans ; on peut s’entraîner autant qu’on veut, mais quand on joue, c’est tota­le­ment diffé­rent. Si Serena gagne, je ne pense pas que cela donne­rait une bonne image du tennis féminin ; cela signi­fie­rait qu’une cham­pionne – même la plus grande – peut concourir et gagner à 45 ans. Mais, en même temps, la WTA a besoin d’un tel retour, car les joueuses d’aujourd’hui ne suscitent pas le même engoue­ment qu’elle. Pour ma part, j’apporterai mon pop‐corn au studio de Sky et je la regar­derai jouer », a déclaré la lauréate de l’US Open 2015.