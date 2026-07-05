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Flavio Cobolli, après sa quali­fi­ca­tion en 8es de finale : « Ce match‐là, je suis sûr que je l’aurais pas gagné l’année dernière »

Par
Baptiste Mulatier
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Malgré un très mauvais début de match, Flavio Cobolli a remporté une grosse bagarre en cinq sets contre Karen Khachanov (11e mondial) au troi­sième tour de Wimbledon (0−6, 7–6, 6–7, 6–2, 6–2).

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire, le récent fina­liste de Roland‐Garros assure ne plus être le même joueur que l’an dernier, même s’il a atteint les quarts de finale du Grand Chelem londonien. 

« Je me sens très diffé­rent sur le court, je suis plus lucide, je fais des choix que je n’aurais certai­ne­ment pas faits l’année dernière. Ce match‐là, je ne l’aurais pas gagné l’année dernière. Même en jouant un excellent tennis ici aussi, je suis sûr que je n’aurais pas remporté ce match l’année dernière. »

L’Italien va désor­mais affronter l’Australien Alex de Minaur, 6e mondial, qui n’a lui concédé qu’un set depuis le début du tournoi. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 13:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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