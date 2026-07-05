Malgré un très mauvais début de match, Flavio Cobolli a remporté une grosse bagarre en cinq sets contre Karen Khachanov (11e mondial) au troi­sième tour de Wimbledon (0−6, 7–6, 6–7, 6–2, 6–2).

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire, le récent fina­liste de Roland‐Garros assure ne plus être le même joueur que l’an dernier, même s’il a atteint les quarts de finale du Grand Chelem londonien.

« Je me sens très diffé­rent sur le court, je suis plus lucide, je fais des choix que je n’aurais certai­ne­ment pas faits l’année dernière. Ce match‐là, je ne l’aurais pas gagné l’année dernière. Même en jouant un excellent tennis ici aussi, je suis sûr que je n’aurais pas remporté ce match l’année dernière. »

L’Italien va désor­mais affronter l’Australien Alex de Minaur, 6e mondial, qui n’a lui concédé qu’un set depuis le début du tournoi.