Qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon après avoir battu l’Argentin Mariano Navone sur deux jours suite à l’interruption du match ce lundi soir (6−1, 6–7, 6–3, 7–6, en 3h30 de jeu), Flavio Cobolli n’a pas caché sa fatigue lors de l’interview d’après match sur le court.
Taquiné par l’interviewer, l’Italien a joué le jeu en faisant preuve de beaucoup d’humour. Extrait.
Flavio Cobolli after beating Navone at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026
“Wow. Two days to finish that match.”
Flavio : “Wow!” 😂
“Wow ! Do you agree ? 😂 you just saved 6 set points. How relieved are you?”
Flavio : “Now I completely hate my life. 😭 it’s always like this. Always run. Always fight.”… pic.twitter.com/rAgPJd779L
Interviewer : « Waouh. Il a fallu deux jours pour terminer ce match.
Flavio Cobolli : Waouh !
I : Waouh ! Tu es d’accord ? Tu viens de sauver six balles de set. À quel point es‐tu soulagé ?
FC : Là, je déteste complètement ma vie. C’est toujours comme ça. Toujours courir. Toujours se battre.
I : Tu étais stressé ? À quel point étais‐tu nerveux dans les derniers instants ?
FC : J’ai juste envie de casser quelque chose maintenant. Je n’arrive pas à m’arrêter de bouger les pieds. Tu vois ?
I : Tu es en train de danser !
FC : Il faut que je mange quelque chose ! Je crois que je vais frapper mon père maintenant.
I : Tu vas frapper ton père ?
FC : Bien sûr. C’est la première personne que je vais frapper. Je ne sais pas encore avec quoi. Tu verras demain s’il a un bleu sur le visage.
I : Oh, ton père a vraiment de la chance. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 16:01