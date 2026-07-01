Qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon après avoir battu l’Argentin Mariano Navone sur deux jours suite à l’in­ter­rup­tion du match ce lundi soir (6−1, 6–7, 6–3, 7–6, en 3h30 de jeu), Flavio Cobolli n’a pas caché sa fatigue lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

Taquiné par l’in­ter­viewer, l’Italien a joué le jeu en faisant preuve de beau­coup d’hu­mour. Extrait.

Flavio Cobolli after beating Navone at Wimbledon



“Wow. Two days to finish that match.”



Flavio : “Wow!” 😂



“Wow ! Do you agree ? 😂 you just saved 6 set points. How relieved are you?”



Flavio : “Now I comple­tely hate my life. 😭 it’s always like this. Always run. Always fight.”… pic.twitter.com/rAgPJd779L — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026

Interviewer : « Waouh. Il a fallu deux jours pour terminer ce match.

Flavio Cobolli : Waouh !

I : Waouh ! Tu es d’accord ? Tu viens de sauver six balles de set. À quel point es‐tu soulagé ?

FC : Là, je déteste complè­te­ment ma vie. C’est toujours comme ça. Toujours courir. Toujours se battre.

I : Tu étais stressé ? À quel point étais‐tu nerveux dans les derniers instants ?

FC : J’ai juste envie de casser quelque chose main­te­nant. Je n’arrive pas à m’arrêter de bouger les pieds. Tu vois ?

I : Tu es en train de danser !

FC : Il faut que je mange quelque chose ! Je crois que je vais frapper mon père main­te­nant.

I : Tu vas frapper ton père ?

FC : Bien sûr. C’est la première personne que je vais frapper. Je ne sais pas encore avec quoi. Tu verras demain s’il a un bleu sur le visage.

I : Oh, ton père a vrai­ment de la chance. »