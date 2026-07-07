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Flavio Cobolli fait passer un message : « Le fait que Jannik Sinner subisse beau­coup de pres­sion, c’est pour moi une bonne et une mauvaise chose »

Par
Baptiste Mulatier
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Déjà quart de fina­liste de la précé­dente édition, Flavio Cobolli fait au moins aussi bien cette année à Wimbledon. 

Désormais 10e mondial et récent fina­liste de Roland‐Garros, le joueur de 24 ans a confié qu’il se sentait presque sous estimé en Italie. 

« Peut‐être un peu, mais cela me donne beau­coup d’énergie. Je suis celui qui est en retrait : jusqu’à récem­ment, peut‐être même derrière Lorenzo (Musetti). Cela m’a apaisé, cela m’a permis de me recen­trer sur moi‐même. Jannik (Sinner) subit beau­coup de pres­sion, et cela m’en enlève une grande partie. D’un côté, c’est une bonne chose. De l’autre, c’est aussi une mauvaise chose, car parfois j’ai­me­rais être un peu plus apprécié et qu’on me recon­naisse davan­tage le mérite qui m’est dû », a déclaré Flavio Cobolli dans des propos relayés par Ubitennis.

Le message est passé de la part de celui qui affron­tera la surprise Arthur Féry pour une place en demi‐finales. 

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 11:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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