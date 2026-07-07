Déjà quart de fina­liste de la précé­dente édition, Flavio Cobolli fait au moins aussi bien cette année à Wimbledon.

Désormais 10e mondial et récent fina­liste de Roland‐Garros, le joueur de 24 ans a confié qu’il se sentait presque sous estimé en Italie.

« Peut‐être un peu, mais cela me donne beau­coup d’énergie. Je suis celui qui est en retrait : jusqu’à récem­ment, peut‐être même derrière Lorenzo (Musetti). Cela m’a apaisé, cela m’a permis de me recen­trer sur moi‐même. Jannik (Sinner) subit beau­coup de pres­sion, et cela m’en enlève une grande partie. D’un côté, c’est une bonne chose. De l’autre, c’est aussi une mauvaise chose, car parfois j’ai­me­rais être un peu plus apprécié et qu’on me recon­naisse davan­tage le mérite qui m’est dû », a déclaré Flavio Cobolli dans des propos relayés par Ubitennis.

Le message est passé de la part de celui qui affron­tera la surprise Arthur Féry pour une place en demi‐finales.