Déjà quart de finaliste de la précédente édition, Flavio Cobolli fait au moins aussi bien cette année à Wimbledon.
Désormais 10e mondial et récent finaliste de Roland‐Garros, le joueur de 24 ans a confié qu’il se sentait presque sous estimé en Italie.
« Peut‐être un peu, mais cela me donne beaucoup d’énergie. Je suis celui qui est en retrait : jusqu’à récemment, peut‐être même derrière Lorenzo (Musetti). Cela m’a apaisé, cela m’a permis de me recentrer sur moi‐même. Jannik (Sinner) subit beaucoup de pression, et cela m’en enlève une grande partie. D’un côté, c’est une bonne chose. De l’autre, c’est aussi une mauvaise chose, car parfois j’aimerais être un peu plus apprécié et qu’on me reconnaisse davantage le mérite qui m’est dû », a déclaré Flavio Cobolli dans des propos relayés par Ubitennis.
Le message est passé de la part de celui qui affrontera la surprise Arthur Féry pour une place en demi‐finales.
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 11:12