« Jouer avec une légende comme Marin Cilic, sur une scène comme celle‐là… c’est ma raison de vivre. Avec Djokovic sur le Court Central ? J’espère savourer chaque instant, je veux m’amuser. Depuis tout petit, ma famille et mon équipe me disaient que j’étais né pour ces moments‐là. Ils m’ont toujours dit que sur le court, j’étais froid, élec­trique, que je me nour­ris­sais de matchs comme celui‐ci. Je pense qu’ils avaient raison. Je me suis dit que je devais aller sur le court pour m’amuser, mais aussi pour y croire. J’avais déjà joué avec Marin et je savais que j’en étais capable. Je me suis dit : joue comme tu veux, garde la bonne atti­tude. Le court 2 était un peu plus lent, ça m’a aidé, mais c’était surtout une ques­tion de mental »