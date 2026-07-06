Flavio Cobolli ne s’arrête plus.
Alors qu’on pouvait redouter un petit contrecoup suite à sa finale disputée et perdue à Roland‐Garros, l’Italien a encore déjoué les pronostics en battant presque facilement le spécialiste australien, Alex De Minaur : 7–5, 7–6, 6–3, en 2h35 de jeu.
Demi‐finaliste l’an passé à Wimbledon, l’Italien rallie donc encore les quarts de finale où il sera opposé au vainqueur du duel entre Grigor Dimitrov et Arthur Fery.
Interrogé à ce sujet en interview d’après match, le 10e joueur mondial en a profité pour faire un peu d’humour. Extraits.
Flavio Cobolli after beating de Minaur at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2026
“Are you gonna watch Grigor Dimitrov and Arthur Fery’s match?”
Flavio : “No no no. I don’t. For sure like every day. Ice cream and..” 😭
“We’ve had this conversation before. Ice cream and whipped pasta is the pasta of… pic.twitter.com/TAvaqdc5Ks
Interviewer : « Tu vas regarder le match entre Grigor Dimitrov et Arthur Fery ?
Flavio Cobolli : Non, non, non. Je ne vais pas le regarder. C’est sûr, comme tous les jours. Une glace et.…
I : On en a déjà parlé. Une glace et des pâtes à la crème, c’est ça le menu de ce soir ?
Cobolli : Je crois qu’aujourd’hui, mon père prépare des pâtes à la tomate et à l’oignon. Ou peut‐être qu’on mangera ici. C’est la Coupe du monde. Je veux voir Espagne‐Portugal, alors… J’espère pouvoir rentrer tôt à la maison. Mais d’abord, il faut qu’on en trouve une. Parce qu’en fait, on n’a pas de maison. »
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 17:41