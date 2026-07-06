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Flavio Cobolli, tombeur d’Alex De Minaur : « J’espère pouvoir rentrer tôt à la maison. Mais d’abord, il faut qu’on en trouve une. Parce qu’en fait, on n’a pas de maison »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 02/06/2026 - K

Flavio Cobolli ne s’ar­rête plus.

Alors qu’on pouvait redouter un petit contre­coup suite à sa finale disputée et perdue à Roland‐Garros, l’Italien a encore déjoué les pronos­tics en battant presque faci­le­ment le spécia­liste austra­lien, Alex De Minaur : 7–5, 7–6, 6–3, en 2h35 de jeu. 

Demi‐finaliste l’an passé à Wimbledon, l’Italien rallie donc encore les quarts de finale où il sera opposé au vain­queur du duel entre Grigor Dimitrov et Arthur Fery. 

Interrogé à ce sujet en inter­view d’après match, le 10e joueur mondial en a profité pour faire un peu d’hu­mour. Extraits. 

Interviewer : « Tu vas regarder le match entre Grigor Dimitrov et Arthur Fery ?
Flavio Cobolli : Non, non, non. Je ne vais pas le regarder. C’est sûr, comme tous les jours. Une glace et.…
I : On en a déjà parlé. Une glace et des pâtes à la crème, c’est ça le menu de ce soir ?
Cobolli : Je crois qu’aujourd’hui, mon père prépare des pâtes à la tomate et à l’oignon. Ou peut‐être qu’on mangera ici. C’est la Coupe du monde. Je veux voir Espagne‐Portugal, alors… J’espère pouvoir rentrer tôt à la maison. Mais d’abord, il faut qu’on en trouve une. Parce qu’en fait, on n’a pas de maison. »

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 17:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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