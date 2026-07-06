Flavio Cobolli ne s’ar­rête plus.

Alors qu’on pouvait redouter un petit contre­coup suite à sa finale disputée et perdue à Roland‐Garros, l’Italien a encore déjoué les pronos­tics en battant presque faci­le­ment le spécia­liste austra­lien, Alex De Minaur : 7–5, 7–6, 6–3, en 2h35 de jeu.

Demi‐finaliste l’an passé à Wimbledon, l’Italien rallie donc encore les quarts de finale où il sera opposé au vain­queur du duel entre Grigor Dimitrov et Arthur Fery.

Interrogé à ce sujet en inter­view d’après match, le 10e joueur mondial en a profité pour faire un peu d’hu­mour. Extraits.

Flavio Cobolli after beating de Minaur at Wimbledon



“Are you gonna watch Grigor Dimitrov and Arthur Fery’s match?”



Flavio : “No no no. I don’t. For sure like every day. Ice cream and..” 😭



“We’ve had this conver­sa­tion before. Ice cream and whipped pasta is the pasta of… pic.twitter.com/TAvaqdc5Ks — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 6, 2026

Interviewer : « Tu vas regarder le match entre Grigor Dimitrov et Arthur Fery ?

Flavio Cobolli : Non, non, non. Je ne vais pas le regarder. C’est sûr, comme tous les jours. Une glace et.…

I : On en a déjà parlé. Une glace et des pâtes à la crème, c’est ça le menu de ce soir ?

Cobolli : Je crois qu’aujourd’hui, mon père prépare des pâtes à la tomate et à l’oignon. Ou peut‐être qu’on mangera ici. C’est la Coupe du monde. Je veux voir Espagne‐Portugal, alors… J’espère pouvoir rentrer tôt à la maison. Mais d’abord, il faut qu’on en trouve une. Parce qu’en fait, on n’a pas de maison. »