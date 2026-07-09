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Flavio Cobolli très honnête après sa défaite contre Arthur Féry : « Je n’ai peut‐être pas fait preuve d’assez d’humilité dès le premier point »

Par
Baptiste Mulatier
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Comme au premier tour de l’Open d’Australie en janvier dernier, Flavio Cobolli a été battu en trois sets par Arthur Féry (114e mondial) en quarts de finale de Wimbledon (6−4, 7–6[4], 6–0).

En confé­rence de presse après sa défaite contre la grande surprise du tournoi, le récent fina­liste de Roland‐Garros et 10e joueur mondial a reconnu être passé à côté de son match. 

« J’ai trouvé qu’Arthur jouait vrai­ment bien. Ma façon de jouer lui corres­pon­dait parfai­te­ment. Je pense que je n’ai pas bien joué dès le premier point du match. J’étais peut‐être un peu nerveux. J’ai peut‐être ressenti une pres­sion que je ne ressens pas d’habitude. Le fait de disputer un quart de finale contre un joueur qui venait déjà de disputer un match mara­thon et de passer de nombreuses heures sur le court, et qui est moins bien classé que moi m’a donné l’impression que c’était l’occasion pour moi de passer une bonne journée. Peut‐être que, comme le dit mon équipe, je n’ai pas fait preuve d’assez d’humilité dès le premier point. Mais j’ai senti que ce n’était pas mon jour. Ça peut arriver. Mais bon, un quart de finale dans un Grand Chelem. Je suis quand même content. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 10:39

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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