Dans les colonnes de l’Equipe, l’en­trai­neur de Loïs Boisson a décidé de rester positif. Pour lui, la défaite au premier tour des quali­fi­ca­tions n’est pas très grave.

« Il y a deux ou trois points où on a ressenti le manque d’ex­pé­rience sur gazon et c’est normal, ça ne vient pas comme ça en un clin d’œil. On va prendre le temps d’ana­lyser tout ça et on va vite basculer sur la suite. Il n’y a que du positif. Elle a digéré l’épi­sode Roland, on va repartir comme avant, on va retra­vailler et ça ira bien sur les prochaines semaines. C’est le tennis, il y a des bons tour­nois, des moins bons. Il faut juste conti­nuer à progresser chaque jour. Je n’ai pas d’in­quié­tude là‐dessus »