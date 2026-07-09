Il y a un an, Fabio Fognini mettait un terme à sa carrière après un beau combat en cinq sets contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon.
Désormais observateur, l’Italien s’est exprimé lors d’une interview accordée à Sportklub sur le parcours de Novak Djokovic, qui affrontera à 39 ans le numéro 1 mondial Jannik Sinner en demi‐finales, pour tenter de se rapprocher d’un 25e titre du Grand Chelem.
« Nole est adoré partout, mais surtout ici. Il a remporté 106 matchs à Wimbledon et a été le meilleur joueur de notre époque. Je le connais très bien. C’est un homme formidable et c’est formidable de voir comment il continue à se battre pour sa place. Mon plus grand souhait est qu’il ait l’occasion de remporter un autre Grand Chelem. Je pense que c’est précisément pour cela qu’il est toujours sur le circuit. C’est ce rêve qui le motive encore. Ça fait plaisir à voir. »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 12:35