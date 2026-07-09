Accueil Wimbledon

Fognini, avant la demi‐finale entre Djokovic et Sinner : « Mon plus grand souhait est que Novak ait l’oc­ca­sion de remporter un autre Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
-
188

Il y a un an, Fabio Fognini mettait un terme à sa carrière après un beau combat en cinq sets contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon. 

Désormais obser­va­teur, l’Italien s’est exprimé lors d’une inter­view accordée à Sportklub sur le parcours de Novak Djokovic, qui affron­tera à 39 ans le numéro 1 mondial Jannik Sinner en demi‐finales, pour tenter de se rappro­cher d’un 25e titre du Grand Chelem. 

« Nole est adoré partout, mais surtout ici. Il a remporté 106 matchs à Wimbledon et a été le meilleur joueur de notre époque. Je le connais très bien. C’est un homme formi­dable et c’est formi­dable de voir comment il continue à se battre pour sa place. Mon plus grand souhait est qu’il ait l’oc­ca­sion de remporter un autre Grand Chelem. Je pense que c’est préci­sé­ment pour cela qu’il est toujours sur le circuit. C’est ce rêve qui le motive encore. Ça fait plaisir à voir. »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 12:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥