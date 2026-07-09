Il y a un an, Fabio Fognini mettait un terme à sa carrière après un beau combat en cinq sets contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon.

Désormais obser­va­teur, l’Italien s’est exprimé lors d’une inter­view accordée à Sportklub sur le parcours de Novak Djokovic, qui affron­tera à 39 ans le numéro 1 mondial Jannik Sinner en demi‐finales, pour tenter de se rappro­cher d’un 25e titre du Grand Chelem.

« Nole est adoré partout, mais surtout ici. Il a remporté 106 matchs à Wimbledon et a été le meilleur joueur de notre époque. Je le connais très bien. C’est un homme formi­dable et c’est formi­dable de voir comment il continue à se battre pour sa place. Mon plus grand souhait est qu’il ait l’oc­ca­sion de remporter un autre Grand Chelem. Je pense que c’est préci­sé­ment pour cela qu’il est toujours sur le circuit. C’est ce rêve qui le motive encore. Ça fait plaisir à voir. »