Fabio Fognini est un sacré loustic.

Quelques heures après avoir publié une story Instagram où il remet­tait en doute la bles­sure de Rafael Nadal via un article avec une musique de cirque en fond, l’Italien a sèche­ment rétro­pé­dalé ce jeudi avec texte adressé aux journalistes.

« Chers amis jour­na­listes. Je voudrais vous préciser avec ces simples lignes que je n’ai JAMAIS fait réfé­rence à un cham­pion comme Rafa. Et je ne pour­rais jamais me le permettre. Et main­te­nant arrêtez d’écrire pour rapporter tout ce que vous voulez et de manière erronée. Cela dit, je souhaite à Rafa et à son équipe la meilleure des chances pour ce Wimbledon », a écrit un Fabio visi­ble­ment gêné que ses doutes concer­nant la bles­sure de Nadal aient fait autant de bruit.