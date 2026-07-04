Malgré tous les efforts déployés par l’organisation de Wimbledon pour permettre à Serena Williams de s’aligner en double aux côtés de sa soeur, Venus, quitte à prendre certaines liberté avec la programmation, le légende américaine a été contrainte de déclarer forfait à cause d’une blessure au genou.
Et d’après les images publiées sur le compte Instagram de la femme aux 23 Grands Chelem, on comprend mieux, vu l’état de son genou, la raison de ce retrait.
« J’ai le cœur brisé de devoir déclarer forfait en double. Revenir à la compétition a été un véritable cadeau, et l’opportunité de jouer à nouveau aux côtés de @venuswilliams comptait énormément pour moi. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour être prête, mais malheureusement, mon genou n’est tout simplement pas prêt pour la compétition. Je suis particulièrement reconnaissante envers le directeur du tournoi, Jamie Baker, et toute l’équipe du tournoi de m’avoir donné toutes les chances de jouer ici. Merci aux fans pour votre incroyable soutien et pour avoir rendu ce retour si significatif… Tout ce que je peux dire, c’est : restez à l’écoute, ça se passera bientôt près de chez vous… La photo des seringues montre le liquide qu’ils ont prélevé de mon genou après mon match en simple… aïe ! La bonne nouvelle, c’est que mon genou ne devrait plus enfler ni accumuler autant de liquide. La mauvaise nouvelle, c’est que, malgré tous mes efforts, je n’ai tout simplement pas réussi à le préparer pour le double », a écrit Serena Williams sur son compte Instagram.
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 17:25