Malgré tous les efforts déployés par l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon pour permettre à Serena Williams de s’ali­gner en double aux côtés de sa soeur, Venus, quitte à prendre certaines liberté avec la program­ma­tion, le légende améri­caine a été contrainte de déclarer forfait à cause d’une bles­sure au genou.

Et d’après les images publiées sur le compte Instagram de la femme aux 23 Grands Chelem, on comprend mieux, vu l’état de son genou, la raison de ce retrait.

« J’ai le cœur brisé de devoir déclarer forfait en double. Revenir à la compé­ti­tion a été un véri­table cadeau, et l’opportunité de jouer à nouveau aux côtés de @venuswilliams comp­tait énor­mé­ment pour moi. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour être prête, mais malheu­reu­se­ment, mon genou n’est tout simple­ment pas prêt pour la compé­ti­tion. Je suis parti­cu­liè­re­ment recon­nais­sante envers le direc­teur du tournoi, Jamie Baker, et toute l’équipe du tournoi de m’avoir donné toutes les chances de jouer ici. Merci aux fans pour votre incroyable soutien et pour avoir rendu ce retour si signi­fi­catif… Tout ce que je peux dire, c’est : restez à l’écoute, ça se passera bientôt près de chez vous… La photo des seringues montre le liquide qu’ils ont prélevé de mon genou après mon match en simple… aïe ! La bonne nouvelle, c’est que mon genou ne devrait plus enfler ni accu­muler autant de liquide. La mauvaise nouvelle, c’est que, malgré tous mes efforts, je n’ai tout simple­ment pas réussi à le préparer pour le double », a écrit Serena Williams sur son compte Instagram.