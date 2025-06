Alors qu’il faisait partie des joueurs capables de bous­culer la hiérar­chie sur le gazon londo­nien, Hubert Hurkacz, demi‐finaliste en 2021, a été contraint de déclarer forfait pour Wimbledon, comme il l’a annoncé ce vendredi sur son compte Instagram.

Opéré du genou en juillet 2024, le Polonais a préféré jouer la carte de la prudence après avoir ressenti une nouvelle gêne lors du tournoi de Bois‐le‐Duc, il y a deux semaines.

« Ce n’est pas une publi­ca­tion facile à écrire. Avec mon équipe, j’ai pris la déci­sion de me retirer du tournoi de Wimbledon de cette année. Pendant les prépa­ra­tifs, mon corps a réagi – irri­ta­tion de la membrane syno­viale – ce qui fait partie du processus de récu­pé­ra­tion de mon opéra­tion. Il a besoin de repos et de trai­te­ment, et je dois écouter mon corps. Je vous remercie pour tout l’amour et le soutien que vous m’avez apportés. Je serai bientôt de retour », a déclaré celui qui va faire un heureux parmi les joueurs battus au dernier tour des qualifications.