C’était à prévoir après les images captées de son entraî­ne­ment du jour où il semblait vrai­ment gêné, Rafael Nadal a déclaré forfait la veille de sa demi‐finale face à Nick Kyrgios à Wimbledon où il a convoqué la presse ce jeudi soir pour annoncer la triste nouvelle.

« Bonjour. Comme vous pouvez l’ima­giner, si je suis là, c’est parce que je me retire du tournoi. J’ai une déchi­rure abdo­mi­nale. Si je continue à jouer, la bles­sure va s’ag­graver. Je ne peux pas faire le mouve­ment normal au service. Ni à une vitesse normale. Je ne peux pas imaginer gagner deux matchs. Je ne veux pas aller sur le court sans jouer au niveau dont j’ai besoin pour le faire, sachant le risque que cela implique. C’est ma déci­sion et je dois vivre avec. Je suis très triste. J’ai tout fait pour me donner une chance ici. Hier (mercredi), j’ai joué à un haut niveau et j’ai atteint les demi‐finales. Cela me rend plus triste, car proba­ble­ment au niveau où je jouais, j’au­rais eu une chance de gagner le tournoi. »

Conséquence directe, Nick Kyrgios va disputer la première finale en Grand Chelem de sa carrière où il sera opposé ce dimanche au vain­queur de la demi‐finale restante entre Novak Djokovic, désor­mais immense favori du tournoi, au local Cameron Norrie.