Francisco Cerundolo : « Le service de Nadal m’a surpris. En fait, il ne se contente pas que de mettre la balle en jeu »

Interrogé par le quoti­dien argentin La Nacion, Francisco Cerundolo a évoqué son fameux duel face à Rafael Nadal à Wimbledon sur le mythique Centre Court tout en mettant fin à une idée reçue concer­nant la mise en jeu de l’Espagnol.

« J’ai été très surpris par son service. On pour­rait penser qu’il sert pour la mettre dedans ou qu’il sert toujours en revers, mais j’ai été étonné qu’il soit très précis. Dans les moments impor­tants, il touchait très souvent la ligne. Du coup, j’ai regardé Konfe (son coach) et j’ai dit : ‘Pas ques­tion’. Après, on a ri et on s’est dit : ‘Il ne peut pas avoir de la chance pendant 20 ans. Ce n’est pas de la chance’. Après sur le gazon, je n’ai pas senti autant de mordant sur la balle que j’avais testé sur la terre battue. Mais je dois avouer que son coup droit a été bluf­fant, parce qu’il attend vrai­ment long­temps pour le frapper. Vous ne savez pas jusqu’à la dernière seconde où il va le jouer. Il vous déséqui­libre. Il le cache très bien et, bang, il arrive avec une énorme accélération. »