Récemment inter­viewé par le site danois Spilxperten, Frederik Nielsen, ancien 190e mondial en simple, 17e en double et lauréat de Wimbledon en double en 2012, n’a visi­ble­ment pas sa langue dans sa poche.

Notamment inter­rogé sur les joueurs les plus ennuyeux à regarder, le Danois de 40 ans n’a pas hésité à mentionner le nom de l’ac­tuel numéro 1 mondial, Jannik Sinner.

« John Isner était le joueur le plus ennuyeux. Il était si bon et il n’a pas fait grand‐chose pour cultiver. Il a joué 250 tour­nois avant chaque Grand Chelem et s’est cramé. Je ne pense pas qu’il ait donné une chance légi­time aux quatre tour­nois du Grand Chelem, même s’il a le meilleur service du monde. C’était telle­ment ennuyeux pour moi. Le manque d’am­bi­tion était ennuyeux, c’est ce que je regarde. Parmi les joueurs en acti­vité, je vais en citer trois : Taylor Fritz, Alexander Zverev et Jannik Sinner. Zverev n’a pas l’air d’ap­pré­cier d’être là. Je respecte le fait qu’il joue effi­ca­ce­ment, mais ce n’est pas regar­dable. Honnêtement, je trouve aussi Jannik Sinner un peu ennuyeux à regarder parce que tout est telle­ment mono­tone. C’est presque un trop bon gars. »