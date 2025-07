Taylor a été gêné par le service du Tricolore mais il n’a jamais été si loin parve­nant aussi à retourner de façon assez régu­lière notam­ment en bloquant son coup droit comme son revers. En confé­rence de presse, il a bien voulu aborder le sujet.

« La vitesse je m’en fiche, Je ne m’en préoc­cupe pas vrai­ment car je n’ai pas le temps de penser. C’est géné­ra­le­ment quand je commence à réflé­chir que je me plante » C’est une ques­tion de réflexes. Je pense que c’est l’une des choses que je fais le mieux dans mon jeu de retour, quand j’aime être proche, avec le chip, en attra­pant le revers. C’est une ques­tion de mains aussi. Je préfère gérer la vitesse plutôt que le point. Pour être honnête, dans ce match, j’ai perdu beau­coup de points impor­tants qui n’avaient rien à voir avec le service. C’est pour cela que j’ai perdu le premier et le deuxième set. J’ai perdu des points de rallye neutres que je pensais avoir très bien joués, où il m’a vrai­ment surpassé depuis la ligne de fond. C’est là que les premier et deuxième sets se sont mal passés pour moi »