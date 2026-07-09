Alors qu’il restait sur sept victoires consé­cu­tives contre Alexander Zverev, Taylor Fritz s’est incliné en trois sets contre l’Allemand en quarts de finale de Wimbledon (6−4, 6–4, 6–2).

En confé­rence de presse, l’Américain s’est exprimé sur son problème au genou, qui l’a déjà handi­capé pendant plusieurs mois cette saison.

« Je ne sais pas vrai­ment quoi dire. J’ai commencé à sentir mon genou dès le troi­sième jeu du match, et je pense que j’aurais proba­ble­ment pu jouer bien mieux malgré ce problème. Mais laissez‐moi préciser ce que je vais dire… Je ne sais pas quelle diffé­rence cela aurait fait dans le match. Il va être extrê­me­ment diffi­cile à battre vu la façon dont il sert. Il était très agressif, tant au coup droit qu’au revers. Très agressif. Il a très bien frappé la balle. Il a vrai­ment bien joué. Ce n’était pas le match auquel je m’attendais. J’aurais aimé me sentir à 100 % et essayer de lui donner du fil à retordre, mais… Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas pour­quoi je me suis senti comme ça. Je ne m’y atten­dais abso­lu­ment pas »