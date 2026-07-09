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Fritz inquiet après sa défaite contre Zverev : « Je ne m’y atten­dais abso­lu­ment pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il restait sur sept victoires consé­cu­tives contre Alexander Zverev, Taylor Fritz s’est incliné en trois sets contre l’Allemand en quarts de finale de Wimbledon (6−4, 6–4, 6–2).

En confé­rence de presse, l’Américain s’est exprimé sur son problème au genou, qui l’a déjà handi­capé pendant plusieurs mois cette saison. 

« Je ne sais pas vrai­ment quoi dire. J’ai commencé à sentir mon genou dès le troi­sième jeu du match, et je pense que j’aurais proba­ble­ment pu jouer bien mieux malgré ce problème. Mais laissez‐moi préciser ce que je vais dire… Je ne sais pas quelle diffé­rence cela aurait fait dans le match. Il va être extrê­me­ment diffi­cile à battre vu la façon dont il sert. Il était très agressif, tant au coup droit qu’au revers. Très agressif. Il a très bien frappé la balle. Il a vrai­ment bien joué. Ce n’était pas le match auquel je m’attendais. J’aurais aimé me sentir à 100 % et essayer de lui donner du fil à retordre, mais… Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas pour­quoi je me suis senti comme ça. Je ne m’y atten­dais abso­lu­ment pas »

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 11:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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