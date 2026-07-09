Alors qu’il restait sur sept victoires consécutives contre Alexander Zverev, Taylor Fritz s’est incliné en trois sets contre l’Allemand en quarts de finale de Wimbledon (6−4, 6–4, 6–2).
En conférence de presse, l’Américain s’est exprimé sur son problème au genou, qui l’a déjà handicapé pendant plusieurs mois cette saison.
« Je ne sais pas vraiment quoi dire. J’ai commencé à sentir mon genou dès le troisième jeu du match, et je pense que j’aurais probablement pu jouer bien mieux malgré ce problème. Mais laissez‐moi préciser ce que je vais dire… Je ne sais pas quelle différence cela aurait fait dans le match. Il va être extrêmement difficile à battre vu la façon dont il sert. Il était très agressif, tant au coup droit qu’au revers. Très agressif. Il a très bien frappé la balle. Il a vraiment bien joué. Ce n’était pas le match auquel je m’attendais. J’aurais aimé me sentir à 100 % et essayer de lui donner du fil à retordre, mais… Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas pourquoi je me suis senti comme ça. Je ne m’y attendais absolument pas »
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 11:42