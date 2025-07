« Je commente cette vidéo avant même de voir les points. Je parie qu’elle montre 80 % des meilleurs moments de Fonseca, avec peut‐être un ou deux points pour moi… Mise à jour : j’avais vu juste », avait réagi Taylor Fritz en‐dessous d’un résumé vidéo de sa victoire contre Joao Fonseca à Eastbourne le 26 juin dernier.

S’il a depuis supprimé son commen­taire, le 5e joueur a tenu à mettre les choses au clair en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de Wimbledon.

« Si l’ATP fait trop la promo­tion de Joao Fonseca ? Naturellement, il y aura toujours des joueurs qui se démar­que­ront, des joueurs qui poussent davan­tage à l’en­ga­ge­ment, c’est normal et c’est bien. Quand j’ai écrit ça, les gens ont pensé que je me plai­gnais. Depuis, des Brésiliens m’ont dit que j’étais un pleur­ni­chard (rires). Croyez‐moi, cela m’est égal, c’était juste une blague. Je sais que Fonseca a beau­coup de fans, mais il y a aussi d’autres joueurs comme lui qui pour­raient être mis en avant. Ce n’est toute­fois pas quelque chose dont nous devons nous plaindre, car au final, c’est le busi­ness. Je me souviens d’un résumé vidéo d’un match que j’ai disputé contre Alcaraz lors des ATP Finals où, pour chaque point qu’il marquait, on montrait un point que j’avais marqué. Et pour­tant, j’ai gagné un set ! On aurait dit qu’il m’avait détruit (rires). C’est drôle, ça ne me dérange pas, c’est normal que les joueurs les plus popu­laires soient mis en avant. »