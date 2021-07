Le Hongrois va défier Novak, et selon lui, ce n’est pas une ques­tion de stra­tégie, ni de tactique : « Il n’y a pas de stra­tégie possible lorsque vous affrontez ces gars, il faut juste espérer passer une bonne journée et profiter sur le terrain. Je me battrai sur chaque point et je sais aussi que je l’aime vrai­ment l’af­fronter, vrai­ment. Je pense que nous avons des styles simi­laires, nous bougeons bien sur la ligne de fond, nous sommes agres­sifs, nous aimons les longs échanges. Je crois que son tennis peut faire ressortir le meilleur de moi » a expliqué Marton.

Les deux hommes se sont joués deux fois, le Serbe mène 2 à 0.