Marton Fucsovics n’a pas fait le poids pour son premier quart en Grand Chelem contre un Novak Djokovic toujours aussi impé­rial. En confé­rence de presse après sa défaite en trois sets, le Hongrois a regretté la tactique du numéro 1 mondial, consis­tant à tenir l’échange plutôt qu’à faire la diffé­rence selon lui.

« Pour moi, c’était une nouvelle expé­rience de jouer sur le Court Central. Novak y avait déjà joué, il a lui l’ha­bi­tude. Il a très bien commencé le match et a continué à ce niveau tout au long. Je devais trouver mon rythme et servir : il y avait beau­coup de vent et les condi­tions étaient diffi­ciles. J’ai l’im­pres­sion que Novak a mis beau­coup de pres­sion sur mon jeu : il ne ne cher­chait pas le coup gagnant, il voulait juste me pousser à la faute. »

Novak Djokovic a terminé le match avec 23 coups gagnants pour 30 fautes directes.