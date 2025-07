Il y a défi­ni­ti­ve­ment quelque chose qui cloche avec le gazon de Wimbledon.

Si ce n’est un secret pour personne que la surface a été volon­tai­re­ment ralentie dans le courant des années 2000 afin de rallonger les points et de proposer plus de spec­tacle, un nouveau cap a visi­ble­ment été franchi ces dernières années.

Et ce n’est pas Gaël Monfils qui dira le contraire, lui qui a parti­cipé à son premier Grand Chelem londo­nien en 2005.

Interrogé en confé­rence de presse après sa victoire mara­thon face à Ugo Humbert au premier tour ce mardi, le Français s’est montré caté­go­rique à ce sujet.

« Sur la fin de ma carrière, jouer des matches de quatre heures sur gazon, c’est pénible. Je suis limite plus fatigué qu’après un combat à Roland‐Garros. C’est lent mais tu ne peux pas courir. Les balles sont grosses. En fait, si on engage le rallye, ça va être vrai­ment lent, on n’est pas vrai­ment équi­li­brés. Même si parfois, ça roule. Mais c’est beau­coup plus lent que dans mes premières années. Rien à voir ! Je trouve qu’il y a beau­coup de break. Même au service, ce n’est pas si fusant. Quand tu fais un ‘kick’, tu peux prendre la balle au niveau de l’épaule. »