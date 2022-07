Impuissante face à la Tchèque Marie Bouzkova, ce dimanche en huitièmes de finale de Wimbledon, Caroline Garcia s’est présentée en confé­rence de presse avec une pointe de décep­tion même si son physique ne lui a pas permis d’y croire vraiment.

« C’est une décep­tion, oui. Vraie ou fausse, je n’en sais rien, mais c’est une décep­tion. C’est un tournoi qui est long, il y a eu des gros matches, un enchaî­ne­ment compliqué et tendu (titrée en Allemagne la semaine avant Wimbledon, ndlr). Avec mon équipe on a réussi à bien le gérer, même si ça ne passe pas super large au premier tour où j’au­rais très bien pu sortir. Au final, je fais un huitième de finale. Mais aujourd’hui (dimanche), il n’y avait pas le feeling, la luci­dité, la petite toni­cité physique en plus pour accé­lérer un peu plus quand j’al­lais vers l’avant ou jouer un peu plus juste quand elle anti­ci­pait sur mes volées. C’est cela qui m’a manqué aujourd’hui. Elle a été super solide, et par rapport à ma forme ce n’était pas un style de jeu qui corres­pon­dait très bien. »