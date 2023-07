Après un court passage en confé­rence de presse où elle a résumé en quelques mots sa défaite : « C’était un match très diffi­cile. Évidemment, il s’est joué sur quelques points et quelques centi­mètres ici et là, sur quelques déci­sions. Oui, je me suis battue très fort et j’ai essayé d’avoir un bon état d’es­prit tout au long du match. C’est très malheu­reux, mais aujourd’hui ça n’a pas payé », la Lyonnaise a apporté plus de préci­sion à nos confrères de l’Equipe.

« La tris­tesse d’avoir fait les efforts et que ça n’ait pas marché. Le sport, c’est un reflet de la vie en général. Parfois, tu fais les efforts, tu travailles dur pour et ça ne paie pas tout de suite. Il faut réussir à avoir de la patience. C’est un peu ce qui m’ar­rive ces derniers temps. Les balles que j’ai ratées à la fin et que je n’au­rais pas dû rater – et en même temps, qu’est‐ce qu’on doit rater ou ne pas rater dans le tennis, on ne sait pas – je les vois en boucle. On a l’ha­bi­tude mais on ne s’y fait pas »