Caroline s’est exprimée chez nos confrères de l’Equipe. Diminuée par une bles­sure à l’épaule, elle veut aussi tenter de posi­tiver d’au­tant qu’elle adore jouer sur herbe.

« Sur ­gazon, je me pose moins de ques­tions. Mon jeu s’y prête assez bien natu­rel­le­ment. Sur terre, je me mets à forcer et ça ne va pas, ce n’est pas comme ça que je joue mon tennis. Je vais plus natu­rel­le­ment vers l’avant sur gazon et je me déplace mieux qu’a­vant. Tu peux être plus agres­sive, tenter plus de choses parce que défendre, c’est hyper dur. Tout ça donne confiance. »