Caroline Garcia s’est quali­fiée pour le deuxième tour en propo­sant un match solide. Ce succès est rassu­rant après son forfait la semaine dernière à Eastbourne à cause d’une épaule doulou­reuse. Au micro de BeIn Sports, la Lyonnaise a évoqué ce premier tour bien maitrisé ainsi que la gestion de sa blessure.

« Il y a des matchs où il ne se passe pas grand chose. Sur gazon, il peut ne pas y avoir de rythme. Il y avait énor­mé­ment de vent cela n’a pas aidé à produire du bon tennis. Il faut juste passer et ne pas se poser plus de ques­tions que cela. C’est une bonne victoire. Concernant ma bles­sure, cela va de mieux en mieux, on a fait un peu de récup, en Grand Chelem on a plus de temps, cela va m’aider à monter en puis­sance au fil des tours. J’ai servi tout en relâ­che­ment et cela a plutôt bien fonctionné. »