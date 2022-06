Brillante contre Emma Raducanu pour son premier match en carrière sur le Centre Court, Caroline Garcia s’est exprimé en confé­rence de presse sur son style de jeu flam­boyant qui colle parfai­te­ment au gazon.

« J’ai toujours été une joueuse agres­sive, j’ai toujours été vers l’avant. Après, c’est vrai que sur gazon, de temps en temps, plutôt que de laisser »mourir » la balle et te retrouver avec un rebond un peu moisi, qui n’avance plus, tu essaies de prendre vers l’avant. Je volleye plutôt bien. J’ai pris confiance ces derniers temps dans mon jeu au filet. Physiquement, ça va mieux donc je peux aller plus vite au filet. Avant, je n’avan­çais plus trop, donc quand je me retrou­vais avec une balle dans les pieds, comme tout le monde, la volée n’était pas facile (sourire) ! Là, j’en­chaîne bien pour aller claquer des volées au‐dessus du filet, qui sont des balles plus simples. Ça me permet de finir des points impor­tants et de mettre la pres­sion sur l’ad­ver­saire », a expliqué la Française.

Elle affron­tera la Chinoise Shuai Zhang vendredi pour une place en huitièmes de finale.