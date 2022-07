16 aces, des montées au filet (25 victo­rieuses sur 34), un jeu offensif de plus en plus effi­cace, Caroline Garcia a dominé en deux manches et deux tie‐breaks la très solide chinoise Zhang : 7–6(5), 7–6(3).

Une victoire qui confirme bien le niveau très inté­res­sant proposé par la Française qui signe sa huitième victoire de rang sur gazon et se posi­tionne très clai­re­ment comme une outsider crédible de cette édition 2022.

Pour une place en quarts de finale, elle sera opposée à la surpre­nante tchèque, Marie Bouzkova, 66e mondiale.

Logiquement Caro a plus que les moyens de s’of­frir une place en quarts, et à ce moment là, tous les espoirs sont permis.