Personne ne s’at­ten­dait à trouver Cristian Garin en 8ème de finale sur herbe. Spécialiste de l’ocre, le Chilien a eu certes un tirage favo­rable mais il a fait aussi preuve d’une vraie capa­cité à s’adapter. Il faut dire que cette année avec les condi­tions clima­tiques, le gazon est spécia­le­ment lent et favo­rise donc son jeu.

Maintenant un grand duel l’at­tend sur le center court face à Novak Djokovic. Malgré son clas­se­ment, ce sera la première fois que le Chilien va jouer un membre du Big3 en Grand Chelem, inutile de dire qu’il est enthou­siaste : « Je me sens heureux, parce que j’aime vrai­ment relever ce genre de défis. Je n’avais encore joué contre aucun des ‘Big 3’ en Grand Chelem, donc je suis content, cela me remplit de joie. Je suis très satis­fait de ma semaine, et mis à part le résultat, je vais aller sur la piste et tout donner, comme je l’ai fait toute l’année »

Cristian a bien raison de posi­tiver car sur le court cela risque d’être un peu moins joyeux si Djokovic joue à son meilleur niveau.