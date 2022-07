A 36 ans, Richard Gasquet prend toujours autant de plaisir. Et cerise sur le gâteau, les résul­tats sont encore là. Grâce à sa victoire contre Mackenzie McDonald, le Biterrois atteint le 3e tour d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis l’US Open 2018.

« Ça faisait long­temps que ça ne m’était pas arrivé, oui ! Fin 2018, j’ai eu l’opé­ra­tion (hernie ingui­nale début janvier 2019), ça m’a freiné. Après cela, ce n’était plus tota­le­ment pareil. Mais j’ai continué, je me suis entraîné et ça fait plaisir de revenir au troi­sième tour à Wimbledon. C’est plus beau de gagner des matchs de Grand Chelem que sur le circuit. Ça reste un grand tournoi ici (…) J’ai fait un match solide, j’ai pas mal bougé sur le court. J’ai pas mal de matches derrière moi ces derniers temps, ce qui fait qu’au niveau physique, sur les jambes, ça va. C’est quand même le plus impor­tant sur gazon. J’ai fait beau­coup de matches cette saison, ce qui fait que la tête ne part pas quand le moment est impor­tant. Il faut conti­nuer », s’est réjoui Richie dans des propos rapportés par L’Equipe.

Il tentera de sortir Botic van de Zandschulp pour retrouver pour la énième fois la deuxième semaine à Wimbledon.