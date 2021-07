Battu sur un score un peu sévère par Roger Federer au deuxième tour de Wimbledon (6–7, 1–6, 4–6), Richard Gasquet a par séquence riva­lisé avec le Suisse dans le jeu. Mais comme souvent avec le Biterrois, son physique ne lui a pas permis d’ar­river dans les meilleures dispo­si­tions à Londres. Interrogé par L’Équipe, il réaf­firme malgré tout son amour pour ce sport.

« Tout est possible. En tout cas, la tête est encore là et je jouerai tant que je peux. Je n’ai pas la lassi­tude de jouer au tennis. J’espère tenir le plus possible, c’est toujours du bonus de jouer, j’ai toujours la passion, je continue les efforts pour rester sur le circuit. Ce n’est jamais menta­le­ment que j’ar­rê­terai, ce sera au niveau physique. »