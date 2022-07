De passage en confé­rence de presse après sa défaite frus­trante face à Botic Van De Zandschulp, ce samedi au troi­sième tour de Wimbledon, Richard Gasquet avait du mal à ne pas cogiter après ses cinq balles de set manquées lors de la première manche fina­le­ment remportée par le Néerlandais. Un tour­nant, à coup sûr.

« Il y a des doubles fautes dans des moments impor­tants et notam­ment ce jeu à 5–3 dans le premier set qui m’échappe. Le tie‐break du troi­sième set, tu peux faire des fautes, ça peut arriver, mais c’est surtout ce jeu de 5–3 qui m’échappe trop. À 5–3, je dois faire le premier set. Après, ça change le match. C’est ce mauvais jeu à 5–3, où le service m’a lâché, qui me fait très mal et qui m’a coûté le match. Sur herbe, ça se joue à telle­ment peu. Pour le reste, il n’y a pas grand‐chose à dire. C’est ce jeu de 5–3, où je fais des conne­ries. Sinon, j’ai bien joué dans l’en­semble sur les trois premiers sets. Après, le quatrième, c’est devenu plus diffi­cile. Maintenant, ce que je retire de positif de ce tournoi, c’est que je suis toujours sur le circuit ! Je joue toujours. Cinq sets, quatre sets… Je suis content d’avoir fait un tournoi comme ça, j’es­père que cela va conti­nuer. Essayer de rester en bonne santé et bien finir la suite de la saison. Je pars sur terre battue en juillet, à Kitzbuhel et Gstaad, on va voir comment ça va se passer. C’était un Wimbledon de plus, j’ai réussi à gagner quelques matchs. Tu as forcé­ment envie d’être en deuxième semaine. Mais commettre de telles erreurs à des moments clés, surtout sur ce premier set, à ce niveau‐là, ça ne pardonne pas. »