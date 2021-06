Richard Gasquet s’est exprimé au sujet de son futur duel face à Roger Federer qu’il va affronter ce jeudi au second tour après avoir été convain­cant face au Japonais Sugita.

Positif, Richie est heureux de pouvoir défier pour la 21ème fois le Suisse. Le trico­lore veut d’ailleurs tout donné pour faire une belle perfor­mance : « Il n’y a qu’un Federer, et il n’y en aura pas d’autres. Même s’il sera toujours favori ici, je pense qu’il y a des choses à faire et j’y vais très, très motivé pour essayer de gagner. J’ai vrai­ment envie de profiter de jouer Federer encore une fois, après avoir joué Nadal à Roland‐Garros. C’est fabu­leux pour moi parce que j’ai eu des périodes compli­quées, donc je suis heureux de pouvoir rejouer sur certai­ne­ment le plus grand court du monde »