Dans son livre, qui est un délice, Richard Gasquet est revenu sur son meilleur Wimbledon, en 2015. Il évoque une scène presque impro­bable et surtout parti­cu­liè­re­ment marquante. Il nous a semblé utile d’en parler ce samedi alors qu’il tentera de rejoindre les huitièmes de finale.

« Je me souvien­drai toute ma vie de ce moment où, après l’échauf­fe­ment du matin, nous sommes plus que quatre dans le vaste vestiaire, assis tout près les uns des autres : Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et… le petit gars de Serignan. Même si Djokovic n’était pas encore le monstre qu’il devien­drait, l’image ainsi livrée dit quelque chose de mon accom­plis­se­ment, le voir assis entre deux légendes, qu’il ne tarde­rait pas à rejoindre, me donne à penser que ce ne sera pas si facile de gagner. C’est comme si mon esprit était sorti de mon corps pour photo­gra­phier ce moment de coha­bi­ta­tion avec les plus grands, lestés aujourd’hui de 61 titres du Grand Chelem. Étrange ! »