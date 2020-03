Interrogé par nos amis d’Ubitennis, site de référence en Italie, le nouveau patron de l’ATP Andrea Gaudenzi s’est exprimé sur la crise actuelle qui secoue le circuit. Concernant le sujet de la reprise pour la saison sur gazon, il ne semble pas plus inquiet que ça : « Nous continuons à considérer toutes les options pour préserver et maximiser le calendrier en fonction des différentes dates possibles de prise en charge de la tournée. Il va sans dire que cela nécessite une pleine collaboration avec d’autres agences gouvernementales du tennis. Nous sommes en contact étroit avec les organisateurs des tournois sur gazon et pour le moment ceux-ci restent au calendrier comme initialement prévu. La réalité est que cette situation change rapidement et il n’y a pas d’autre option que d’y faire face jour après jour, semaine après semaine. »