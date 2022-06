Lors d’une grande confé­rence de presse, le patron de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a dévoilé un calen­drier contro­versé avant de répondre à une multi­tude de ques­tions sur divers sujets. Forcément inter­rogé sur sa déci­sion de ne pas attri­buer les points de Wimbledon, le diri­geant italien s’est montré ferme tout en tendant la main au Grand Chelem londo­nien, à ses conditions.

« La raison pour laquelle nous avons retiré les points à Wimbledon est connue ; c’est une ques­tion d’équité et de discri­mi­na­tion en réponse à une déci­sion unila­té­rale du tournoi que nous ne consi­dé­rons pas juste. Une telle déci­sion aurait dû être prise collec­ti­ve­ment. Cette histoire prouve une fois de plus que nous avons besoin d’une gouver­nance unique dans le tennis. Cela dit, nous serions très heureux de rendre les points à Wimbledon si l’in­ter­dic­tion faite aux Russes et aux Biélorusses, qui se sont dits prêts à faire des décla­ra­tions écrites car aucun d’entre eux n’est favo­rable à la guerre, était levée. D’un point de vue clas­se­ment, nous voulons avoir un clas­se­ment en 2022 où chaque joueur avait accès au même nombre de points. C’est le seul moyen d’avoir un clas­se­ment équi­table à la fin de l’année. Si nous accor­dions une protec­tion à ceux qui ont bien joué à Wimbledon en 2021, ce serait encore plus injuste pour ceux qui jouent bien en 2022. »