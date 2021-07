Si certains en doutaient encore, Cori Gauff est une prodige. Auteure de la meilleure saison de sa carrière à seule­ment 17 ans, l’Américaine s’est quali­fiée pour la deuxième fois, après 2019, en huitièmes de finale de Wimbledon. Une perfor­mance qu’elle associe à l’un de ses idoles, Roger Federer, qui semble avoir une grande influence sur sa carrière.

« Une partie de la raison pour laquelle j’étais si nerveuse au deuxième tour était parce que je jouais sur le Centre Court juste avant lui, je me sentais comme sa première partie lors d’un concert de rock. C’est comme dans les concerts, où tu as un artiste prin­cipal et un artiste dit « mineur » qui passe devant. C’est très bien pour être honnête. Roger a une grande influence sur moi sur et en dehors du terrain. C’est quel­qu’un à qui on peut toujours demander conseil. Il a beau­coup de classe, c’est quel­qu’un à qui tu veux ressem­bler. Nous sommes de géné­ra­tions diffé­rentes, et je veux être le meilleur modèle de personne possible. Je ne pense pas être la personne que je suis à cause de Roger, je suis Coco. Mais sans aucun doute je veux être comme lui mais aussi être moi‐même. »