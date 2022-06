Iga Swiatek, Emma Raducanu, Paula Badosa et main­te­nant Coco Gauff, les meilleures joueuses du circuit confient tour à tour leur admi­ra­tion pour Rafael Nadal. Après sa victoire diffi­cile au 1er tour de Wimbledon contre Elena‐Gabriela Ruse, l’Américaine a parlé de l’in­fluence de l’homme aux 22 titres du Grand Chelem en révé­lant une anec­dote amusante sur son compa­triote, Frances Tiafoe.

« C’est ma personne préférée dans le monde du tennis. Être témoin de son entraî­ne­ment est une expé­rience inou­bliable car l’in­ten­sité qu’il met dans tous ses coups est incroyable. J’ai eu l’hon­neur de le voir de très près, de m’en­traîner à ses côtés, et j’en ai profité pour observer son atti­tude à chaque pause. C’est marrant de voir comment il inspire les autres. Tous les joueurs qui s’en­traînent avec lui le prennent très au sérieux et se concentrent sur l’en­traî­ne­ment comme si c’était un match. L’autre jour, Tiafoe s’est entraîné avec Rafa et c’était drôle de le voir si sérieux et concentré, alors qu’il fait toujours des blagues », a raconté Gauff en riant.

Pour rappel, Tiafoe s’est imposé 6–1, 4–2 contre Nadal à l’en­traî­ne­ment contre Wimbledon.